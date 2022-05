Patto Stabilità, Ue: ok a stop anche in 2023

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata l'ufficialità:La Commissione europea "giudica che siano presenti le condizioni per mantenere laE' quanto si legge nella comunicazione pubblicata oggi dall'esecutivo comunitario, che tuttavia accompagna questa proposta di proroga con una serie di condizioni che di fatto limitano lesoprattutto nei paesi ad alto debito, sul prossimo anno e ancor più sui successivi.Il mantenimento della clausola di sospensione sul 2023 "fornirà, ove necessario, lo spazio per le politiche nazionali per reagireprontamente"" ai problemi derivanti da guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia "assicurando al tempo stesso una morbida transizione dall'ampio supporto generalizzato all'economia adottato nei tempi della pandemia, verso misure temporanee e mirate". In generale l'Ue raccomandaNelle documentazioni allegate alla comunicazione, Bruxelles precisa nei dettagli quali siano le sue raccomandazioni per i paesi ad alto debito, come ad esempioAnzitutto " limitare la crescita della spesa corrente finanziata su base nazionale al di sotto del potenziale di crescita di medio termine", aprendo alla possibilità di intervenire con "e mirati a imprese e famiglie più vulnerabili agli alti prezzi dell'energia" e sui profughi dell'Ucraina."Per il periodo successivo- raccomanda ancora la Commissione - e assicurare una riduzione credibile e graduale del debito, esostenibilità nel medio termine, tramite un risanamento progressivo, investimenti e riforme".Quanto ai progetti di bilancio degli Stati membri per ilpercorsi di aggiustamento a medio-lungo termine "prudenti", riflettendo così le sfide per la sostenibilità di bilancio connesse ad "elevati" livelli di debito pubblico, che sono "ulteriormente aumentati" a causa della pandemia di Covid-19. Questa l'indicazione della Commissione Europea, nel pacchetto di primavera del semestre europeo. Infine, la politica di bilancio dovrebbe stare "pronta" ad aggiustare la spesa corrente alla situazione "in evoluzione""Il piano di ripresa e resilienza sta affrontando le vulnerabilità anche stimolando la competitività e la produttività. Tuttavia, è probabile che l'effetto di potenziamento dellaLa proroga dell'attivazione della clausola di salvaguardia aLo sottolinea il vicepresidente esecutivo della Commissione Europeapresentando in conferenza stampa a Bruxelles il pacchetto di primavera del semestre europeo. La Commissione, aggiunge, "non intende aprire nuove procedure per deficit eccessivo in questa fase. Tuttavia, valuteremo di nuovo il rispetto dei criteri del deficit e del debito in autunno e ancora la prossima primavera. E presteremo particolare attenzione al rispetto delle raccomandazioni di oggi da parte degli Stati membri".Con la proposta di prorogare anche sul 2023 la clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescitaLo ha precisato il commissario europeo all'Economia,nella conferenza stampa sul "Pacchetto di primavera".