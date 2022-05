CNH Industrial, STEYR vince l'iF Design Award per il trattore Terrus CVT

(Teleborsa) -, brand locale di trattori agricoli dicon il suo, si è aggiudicato il prestigiosoultimo di una serie di riconoscimenti ottenuti per questa macchina da lavoro."Il– sottolinea CNH Industrial in una nota – viene apposto ai prodotti che coniugano stile innovativo ed estetica con funzionalità superiori a vantaggio dei clienti ed arricchendo la visibilità dei designer dei progettisti".STEYR ha vinto nellaper il suo nuovo trattore Terrus CVT, realizzato nello stabilimento di St. Valentin. "È la perfetta combinazione – evidenzia CNH Industrial – di funzionalità e forma, che abbina a un design esterno grintoso e massiccio interni di qualità incentrati sull'ergonomia e sul comfort dell'operatore. La cabina è stata studiata per creare un ambiente di lavoro migliore fino a diventare un vero e proprio centro di comando in cui lo stile assume un ruolo importante. Il design dei comandi rende più intuitivo, efficiente e produttivo il funzionamento del trattore".