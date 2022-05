Bifire, presentata domanda di ammissione su Euronext Growth Milan

Alantra

(Teleborsa) -, società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria, haalle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su(EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. La società, fondata nel 2002 da Alberto Abbo ed Alfredo Varini, considera lo sbarco in Borsa "una ulteriore tappa per il proprio percorso di crescita" e ha incontrato nel corso del roadshow numerosi investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su EGM, BIFIRE è assistita dain qualità di; Emintad Italy, in qualità di Advisor Finanziario; Advant NCTM in qualità di deal legal counsel; BDO Italia in qualità di revisore; EL Management - Studio Gianluigi Grossi Advisor fiscale; Studio Pinotti Advisor previdenziale; A2B Group in qualità di advisor per i dati extracontabili e di mercato; CDR Communication in qualità di consulente della Società in materia di Investor e Media Relation.I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con, che permettono di ridurre i tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Inoltre, i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati.