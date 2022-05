Nuova Zelanda, Banca centrale aumenta tassi di 50 punti base a 2%

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria dellaha aumentato l'Official Cash Rate (OCR) al, pari a un aumento di 50 punti base, centrando le attese degli analisti. I banchieri centrali hanno convenuto che "resta opportuno continuare aper mantenere la stabilità dei prezzi e sostenere la massima occupazione", si legge nello statement diffuso al termine della riunione.Coerentemente con le prospettive economiche e i rischi futuri, le condizioni monetarie "devono agire come un vincolo sulla domanda fino a quando non ci sarà una migliore corrispondenza con la capacità produttiva della Nuova Zelanda", viene spiegato, sottolineando che ", fornendo anche una maggiore flessibilità delle politiche in vista del contesto economico globale altamente incerto".Il Comitato, conclude la nota della banca centrale, ha ritenuto che il percorso previsto dell'OCR "fosse coerente con il raggiungimento dei suoi obiettivi primari di inflazione e occupazione. Una volta che l'offerta e la domanda aggregate sono più in equilibrio, l'OCR può quindi tornare a un livello più basso, più neutro".