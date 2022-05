Palantir-Stellantis, partnership per migliorare uso dati veicoli e fabbriche

Palantir Technologies

Stellantis

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha siglato una partnership conpernei marchi del gruppo automobilistico, nelle funzioni aziendali e negli impianti per accelerare la trasformazione digitale, migliorare le prestazioni della catena di approvvigionamento, migliorare la qualità dei veicoli, accelerare le consegne e scalare gli sforzi di marketing e vendita. Questo accordoa una licenza globale e su tutto l'ecosistema del gruppo italo-francese.Palantir Foundry è une integrando le informazioni in un quadro operativo comune. Stellantis sfrutterà Foundry anche per creare un digital twin delle sue operazioni e accelerare le sinergie a livello aziendale.Secondo la società statunitense, latramite Foundry fornirà a Stellantis gli strumenti per "prevedere problemi di qualità e sfruttare l'intelligence sullo stato dei veicoli per la ricerca e lo sviluppo". Foundry aiuterà anche ad aumentare le informazioni di Stellantis sulla disponibilità dei componenti, sulle vendite e sul marketing, portando a "una migliore comprensione dei fattori di redditività e delle tendenze dei clienti".