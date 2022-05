SAES Getters sale al 100% di SAES RIAL Vacuum

SAES Getters

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha, di cui già deteneva il 49%, dando esecuzione alle intese raggiunte tra le parti il 25 ottobre 2021 e successivamente formalizzate. L'azienda acquisita è specializzata nella progettazione e produzione di camere da vuoto per acceleratori, sincrotroni e per l'industria. L'operazione intende rafforzare la posizione competitiva di SAES Getters nel settore dell'alto vuoto e segue l'acquisizione di Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. del luglio 2021.Ilè pari a 5,25 milioni di euro. Una, pari a 4.750 migliaia di euro, è stata pagata da SAES in data odierna con disponibilità proprie; la, pari a 500 migliaia di euro, è stata trattenuta a titolo di garanzia e sarà versata, sempre con mezzi propri, in tre successive tranche annuali di pari importo (del valore di 166,7 migliaia di euro ciascuna) a partire dal terzo anniversario successivo alla data odierna.SAES RIAL Vacuum S.r.l. ha realizzato nell'esercizio 2021pari a 7 milioni di euro e unpari a 0,4 milioni di euro (rispettivamente 5,6 milioni e 0,6 milioni nell'esercizio 2020). Al 31 marzo 2022 il patrimonio netto della società era pari a 2 milioni di euro, mentre laera negativa per 0,7 milioni di euro.