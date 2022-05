Citigroup paga dazio con un downgrade

Citigroup

(Teleborsa) - Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,02%.A pesare sulle azioni contribuisce il downgrade deciso da Credit Suisse. Gli esperti dell'ufficio studi hanno rivisto al ribasso il giudizio sul titolo del gruppo bancario portandolo a "neutral" dal precedente "outperform".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 53,97 USD. Rischio di discesa fino a 53,17 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 54,77.