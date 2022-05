A2A presenta Azzurra, il fumetto che dà voce alla Gen-Z

(Teleborsa) - Dare voce a una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta. Con questo obiettivo – da un'idea direalizzata dalla redazionedi cui fanno parte giovani giornalisti die allievi della– nasce– spiega A2A in una nota – sara` la protagonista di una serie diche, caratterizzate da un tono di voce fresco e scherzoso, promuoveranno pratiche virtuose e concrete, attuabili da chiunque nel quotidiano. Il personaggio si rivolgera` agli adulti, attraverso le parole dei ragazzi, per aiutarli a ottimizzare i consumi fornendo consigli per un migliore utilizzo di energia, acqua e a beneficio dell'ambiente."Se i cambiamenti climatici e la pandemia avevano gia` accelerato il diffondersi di una nuova sensibilita` ambientale, la crisi russo-ucraina e l'aumento dei costi dell'energia – spiega– hanno reso concreta l'urgenza di affrontare questi temi. Sono le nuove generazioni i promotori di questa esigenza, il Climate Change e` per loro un'emergenza chiara. Ed e` a loro che A2A vuole dar voce grazie ad Azzurra".A livello grafico il personaggio e` la naturale evoluzione di un linguaggio visivo legato alleche sono il tratto distintivo della comunicazione della Life Company. Azzurra partecipera` al, la festa musicale di Jovanotti che tocchera` 12 location italiane, con ilpensato per promuovere uno stile di vita piu` sostenibile in coerenza con i principi del tour.Insieme ad Azzurra, ci sara` laimpegnata a disegnare e a diffondere i suoi messaggi durante ogni tappa. Il team, inoltre, attivera` un social hub itinerante presente nelle venue del concerto, producendo contenuti e vignette ma anche video live dell'evento, interviste dirette a ragazzi e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali.Azzurra e i suoi consigli saranno inoltre pubblicati sulle piattaforme social di A2A e sul sito "giovaatutti" creato dal Gruppo e dedicato al progetto.