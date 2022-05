Crif acquisisce da Tinexta divisione Credit Information and Management

Tinexta

(Teleborsa) -ha concluso accordi vincolanti per la cessione a CRIF della divisione Credit Information and Management che offre servizi di business information e servizi tecnico-estimativi in ambito real estate, mediante cessione delle partecipazioni detenute da Tinextanelle società Innolva e ReValuta.L’Operazione valorizza la divisione ad un. La divisione ha generato 75,4 milioni di ricavi nel 2021 e 22 milioni di EBITDA adjusted, risultando in una valorizzazione implicita di 10.8x EV/2021 adjusted EBITDA che posiziona la transazione complessiva in area premium rispetto ai range di valorizzazione raggiunti dai più recenti benchmark in Italia.Secondo gli accordi raggiunti, il prezzo per la cessione di Innolva a CRIF sarà pari all’equity value determinato dall’enterprise value di 187,5 milioni rettificato per la posizione finanziaria netta al closing. Ildi Innolva è atteso nella seconda metà del 2022.Parimenti la cessione della partecipazione di Tinexta in ReValuta è soggetta ad alcune condizioni sospensive tra cui la cessione di Innolva a CRIF, il mancato esercizio del sopracitato diritto di prelazione da parte del socio di minoranza di ReValuta e alcune ulteriori condizioni sospensive usuali per tale tipologia di operazioni, inclusa l’autorizzazione Golden Power. Il prezzo per la cessione della partecipazione in ReValuta a CRIF sarà pari all’equity value determinato dall’enterprise value di 50 milioni rettificato per la posizione finanziaria netta al closing.