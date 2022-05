USA, fiducia consumatori maggio scende a 106,4 punti

(Teleborsa) - Scivola leggermente la, risultando comunque sopra le attese del mercato. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato unarispetto ai 108,6 punti del mese di aprile (rivisti da un preliminare 107,3). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un indice in discesa fino a 103,9 punti.Nello stesso periodo l'indice sullaè sceso a 149,6 punti da 152,9 precedente, mentre l'indice sulleè diminuito a 77,5 punti da 79 punti."La fiducia dei consumatori è leggermente diminuita a maggio, dopo essere aumentata moderatamente ad aprile - ha affermato Lynn Franco, Senior Director of Economic Indicators presso The Conference Board - Il calo dell'Indice della Situazione Attuale è stato determinato esclusivamente da un. Al contrario, sono migliorate le opinioni sulle attuali condizioni aziendali, che tendono a anticipare le tendenze dei posti di lavoro"."Nel complesso, l'indice della situazione attuale rimane su livelli elevati, suggerendo che- ha aggiunto - Detto questo, con l'ulteriore indebolimento dell'indice delle aspettative, i consumatori non prevedono che l'economia riprenderà vigore nei prossimi mesi. Si aspettano che le condizioni del mercato del lavoro rimarranno relativamente solide, il che dovrebbe continuare a sostenere la fiducia nel breve periodo".