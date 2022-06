algoWatt, commesse da Iren per impianti fotovoltaici per autoconsumo

algoWatt

Iren

(Teleborsa) -, società greentech quotata su Euronext Milan, si è aggiudicatarelative alla realizzazione di impianti fotovoltaici utility scale della potenza complessiva di 1,05 MWp senza la fornitura dei pannelli. Committente degli interventi è IREN Smart Solutions, società del gruppoche offre soluzioni integrate per l'efficienza energetica rivolte a condomini, imprese, pubblica amministrazione, enti no profit."Le commesse acquisite rappresentano ladi algoWatt e delle leve strategiche che puntano a rilanciare le competenze high tech in ambito energie rinnovabili - ha commentatodi algoWatt - Il piano prevede, infatti, di utilizzare la subsidiary TerniEnergia Progetti per le attività di co-sviluppo ed EPC per impianti utility scale inferiori ai 4MW. Queste nuove attività consentiranno di offrire una partnership completa ad IREN Smart Solutions, accanto alle forniture di servizi energetici e digitalizzazione".Gli impianti saranno installati rispettivamente in località Rivara (To), per una capacità di 450 KWp a copertura di uno stabilimento industriale, e in Lombardia, a copertura di un impianto produttivo per una capacità complessiva di 600 KWp. La commessa prevede, con conseguente riduzione del prelievo di energia dalla rete e riduzione della dipendenza energetica dei due committenti.