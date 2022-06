Borsa New York in rosso su timori rialzo tassi più aggressivo

Dow Jones

S&P-500

energia

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

finanziario

Salesforce

Chevron

DOW

Caterpillar

Wal-Mart

Goldman Sachs

Boeing

Amgen

Datadog

Amazon

Constellation Energy

Paccar

Intuitive Surgical

Dexcom

Idexx Laboratories

Align Technology

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,59% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.103 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,74%); come pure, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,52%).A penalizzare il mercato americano i, che preannunciano aumenti dei tassi di interesse più aggressivi, mentre laed ha alzato il costo del denaro al'1,5%. Qualcosa di più sull'economia USA diràIn luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,64%),(-1,60%) e(-1,41%).Al top tra i(+10,68%),(+1,29%),(+0,84%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.scende dell'1,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,37%),(+2,15%),(+2,05%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,44%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,75%.In perdita, che scende del 4,46%.