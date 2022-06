Tinexta, analisti promuovono cessione divisione CI&M a CRIF

Tinexta

(Teleborsa) - Gli la decisione didi, che offre servizi di business information e servizi tecnico-estimativi in ambito real estate.conferma il Buy e alza il target price a 34 euro (da 33,5 euro) econferma Buy e prezzo obiettivo a quota 36 euro per azione sulla società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing.Gli analisti di Intermonte sottolineano che la cessione consente a Tinexta di(non distante da quanto pagato da ION per l'acquisizione di Cerved), consentendo un riequilibrio del business verso divisioni con profili di crescita organica più interessanti. Inoltre, sottolineano che la vendita "e rimuove un business che non si era mai dimostrato completamente complementare agli altri 3, motivo per cui riteniamo che il mercato abbia storicamente applicato uno sconto holding quando si valuta l'azienda".Gli analisti di Intesa Sanpaolo evidenziano che i proventi derivanti dalla cessione di CI&M aumenteranno ulteriormente il cash power del gruppo per, sia in Italia che all'estero. Inoltre, l'operazione consente unaper le altre business unit di Tinexta.