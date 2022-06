Prevalgono le vendite a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,28% sul, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%.Pesante la Borsa di(-1,76%); sulla stessa linea, in rosso(-1,09%).Senza direzione(+0,08%); in discesa(-1,07%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,22%. La giornata dell'1 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,8%.