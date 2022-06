MediaForEurope

(Teleborsa) -(MFE) ha alzato il prezzo dell'offerta sulla controllata Mediaset Espana.Secondo quanto recita un comunicato, nel contesto dell'accordo MFE "ha deciso di incrementare il corrispettivo dell'Offerta" nei termini indicati in una comunicazione pubblicata sul sito della Cnmv, l'equivalente spagnolo della Consob.L'offerta - si legge in una nota - sale a 2,16 euro per azione in contanti da 1,86 euro precedente.