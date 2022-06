Rete unica in 12-18 mesi. Labriola: "Tlc cambiate. Noi abbiamo rivisto strategia"

TIM

(Teleborsa) -. Lo ha detto l'Amministratore delegato diintervenendo al Festival dell'Economia di Trento, indicando che il settore delle telecomunicazioni è molto cambiato dopo la pandemia ed è quindi necessario rivedere le priorità ed il modello industriale, che richiede non più gruppi "verticalmente integrati" ma società focalizzate su singole attività, servizi e infrastrutture.Il manager ha sottolineato che l'emergenza sanitaria ha evidenziato come le, tant'è che in soli due anni, il traffico dati è raddoppiato sulla rete fissa e triplicato sulla rete mobile. Riguardo alla capacità della rete Labriola ha spiegato che "prima si pianificavano le reti sulla base dei consumi medi delle persone, che erano facilmente stimabili anche in termini prospettici. Oggi il comportamento del cliente è condizionato da fattori esterni anche imprevedibili" e quindi c'è la necessità di rivedere regole non più attuali".Il numero uno do TIM ha affermato chesicurezza, sottolineando che "va individuato un modo in cui gli operatori possano garantire la miglior user-experience di questi servizi, evitando che risentano di eventuali sovraccarichi sulle reti.Labriola ha parlato anche di, affermando che checi sonoe la conseguenza è che i prezzi sono fra i più bassi d'Europa. Di qui il fenomeno dellache deprime la capacità di tutto il settore di investire in qualità e sviluppo.Il numero uno di TIM, a proposito della, ha affermato "abbiamo deciso di cambiare rotta e puntare su unavogliamo lavorare sulla soddisfazione del cliente, decisiva nel mercato consumer. Le leve sono qualità dei servizi, comunicazione efficace e prezzo adeguato".A proposito dele delle grandi risorse messe in campo per la transizione digitale, il manager ha sottolineato "con grande soddisfazione posso affermare che siamo la società di Tlc che ha investito di più per supportare la strategia del Governo. Siamo l'operatore che ha partecipato a più gare e complessivamente abbiamo stanziatoin ambito PNRR chedi euro".