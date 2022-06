Titoli bancari in luce, assist da BCE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Tra i principali titoli milanesi, i bancari mostrano un'ottima performance in una giornata positiva per l'intero comparto a livello europeo.Le azioni del settore, beneficiano delle indiscrezioni, riportate dal, secondo cui la BCE starebbe studiando una proposta per creare un nuovo programma di acquisto bond se necessario a sostegno dei paesi alle prese con crescenti costi di finanziamento, come l'Italia. Un possibile intervento della banca centrale a protezione del debito dei paesi periferici dell'eurozona in caso di forti rialzi dello spread, fa volare dunque il comparto.Guadagnano così terreno+2,91%,+2,74%,+3,03% e+1,46%.Occhi puntati anche sul, in programma la settimana prossima, nel quale potrebbero emergere le istanze dei falchi. I banchieri centrali si troveranno a prendere una decisione sulla normalizzazione monetaria dopo un'inflazione record all'8,1% nell'eurozona, con i mercati che sono passati a prezzare almeno un incremento dei tassi da 50 punti base in uno dei meeting da qui a ottobre.