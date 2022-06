Aeroporto di Bologna, a maggio passeggeri -3,2% rispetto a pre-pandemia

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha comunicato che a maggio ha registrato il transito di 795.047 passeggeri, -3,2% rispetto allo stesso mese del 2019. La crescita a tripla cifra sul 2021 (+466,8%) è invece legata al fatto che, nella primavera dello scorso anno, l'Italia aveva ancora forti limitazioni agli spostamenti. I passeggeri crescono in maniera significativa anche sul 2019 (+17,7%), mentre quelli sono al di sotto dei livelli pre-Covid (-8,8%).Nel quinto mese dell'anno si sono registrati 204.044 passeggeri su voli nazionali (+155,5% sul 2021) e 591.003 passeggeri su voli internazionali (+878,0% sul 2021). I movimenti del mese sono stati 6.021, in calo del 6% sul 2019 (ma in crescita del 284,2% sul 2021), mentre le merci per via aerea sono state 3.458 tonnellate, in aumento dell'8,9% sul 2019 e del 13,5% sul 2021.Le destinazioni di maggio sono state: Catania, Barcellona, Palermo, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Bari, Francoforte, Brindisi, Istanbul e Bucarest. I primi cinque mesi del 2022 hanno registrato 2.788.523 passeggeri (-22,1% sul 2019 e +529,2% sul 2021), 23.289 movimenti (-19% sul 2019 e +288,5% sul 2021) e 17.221 tonnellate di merce trasportate (+5,1% sul 2019 e +13,3% sul 2021).