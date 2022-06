Euronext lancia "Tech Leaders" per raccogliere le migliori aziende tecnologiche europee

(Teleborsa) -, l'infrastruttura di mercato leader in Europa, annuncia oggi il lancio dell'iniziativa, e consolida ulteriormente l'impegno di lunga data di Euronext nel settore Tech.Euronext Tech Leaders nasce grazie al ricco ecosistema Tech di Euronext, che comprende, oltre 660 società private provenienti dai programmi di pre-IPO di Euronext, tra cui TechShare e IPOready, e una vasta base di investitori internazionali che finanziano tutti i tipi di profili di crescita delle società Tech. L'iniziativa Euronext Tech Leaders integra l'offerta Tech già esistente di Euronext con l'ambizione di rafforzare il settore Tech europeo ed essere un catalizzatore per la prossima generazione di Tech leader.Euronext ha collaborato con importanti partner, tra cui le banche d'investimento globali BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan e Société Générale, oltre a Caisse Des Dépôts et Consignations, Bpifrance, La French Tech, Amiral Gestion, Cliff, ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities, SpareBank 1 Markets e Davy.L'iniziativa comprende il lancio del segmento Euronext Tech Leaders, composto da oltre 100 società Tech in forte crescita e già consolidate, tutte quotate su una o più delle sette sedi di Euronext e conformi a una serie di criteri specifici di qualificazione, insieme a una serie di servizi dedicati alle società Tech quotate e non quotate.Euronext: Indice Euronext Tech Leaders, che comprende tutte le società del segmento Euronext Tech Leaders; una serie completa di servizi di consulenza e di attività di comunicazione per incrementare il profilo internazionale delle società tecnologiche europee quotate in Borsa; l'adesione al C-level club, che garantisce l'accesso esclusivo a eventi di alto livello organizzati da Euronext e dalla sua rete di partner, tra cui l'Euronext Tech Leaders Campus, l'incontro annuale delle aziende Tech europee.Oltre a questo segmento, Euronext e i suoi partner stanno lanciando una gamma completa di servizi "pre-IPO", per fornire ai leader tecnologici di domani il miglior supporto possibile in vista della quotazione sui mercati Euronext, sostenerli e finanziare la loro crescita e formarela nuova generazione di leader tecnologici europei."Considerando gli anni di impegno nei confronti delle società Tech quotate e non, Euronext è il mercato leader più adatto alle società Tech europee di tutte le dimensioni - ha detto-. Attraverso l’iniziativa Euronext Tech Leaders, Euronext e i suoi partner stanno costruendo unecosistema finanziario interconnesso per sostenere le aziende Tech leader e in forte crescita. L'iniziativa riunisce investitori, consulenti e società tecnologiche di successo per offrire alle società tecnologiche quotate in borsa unadi Euronext. Il segmento Euronext Tech Leaderse un catalizzatore di interesse per investitori e analisti. Inoltre, la nostra offerta rafforzata di servizi pre-IPO aiuterà a formare la prossima generazione di Euronext Tech Leaders, grande fonte di crescita per l'economia europea".