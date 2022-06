Euronext, sono 19 i Tech Leaders italiani ad alta crescita

Euronext

Alerion Cleanpower

Antares Vision

Diasorin

Digital Bros

Digital Value

El.En.

FinecoBank

GVS

Illimity Bank

MutuiOnline

Nexi

Philogen

Reply

Seco

SeSa

STMicroelectronics

Technoprobe

Tinexta

Wiit

(Teleborsa) - Sonoche fanno parte di, l'iniziativa didedicata a mettere in evidenza la visibilità e l'attrattiva delle aziende Tech ad alta crescita. In totale sono oltre 100 le aziende leader e ad alta crescita, ognuna delle quali soddisfa una serie specifica di criteri e appartiene ai settori(con i sotto settori Biotech e Medtech),(con i sotto settori Energy efficiency, Green production practices, Pollution mitigation, conservation and restoration, Clean energy sources) e(con i sotto settori Digital services and technology advisory, Hardware and robotics, Fintech, Electronics, Software, e-Commerce and marketplace, Digital media and entertainment).Per supportare Euronext Tech Laders, Euronext e i suoi partner offrono una suite completa di servizi: il lancio dell'che comprende tutte le aziende Euronext Tech Leaders; unadi consulenza e comunicazione per aumentare il profilo internazionale; accesso aglidi alto livello organizzati da Euronext e dalla sua rete di partner.