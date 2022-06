La Banca mondiale riduce le stime di crescita globale: aumenta il rischio stagflazione

(Teleborsa) - Ad aggravare i danni della pandemia di COVID-19, l'invasione russa dell'Ucraina ha amplificato il rallentamento dell'economia globale, che sta entrando in quello che potrebbe diventare un lungo periodo di. È quanto nell'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali della. Ciò aumenta il rischio di stagflazione, con conseguenze potenzialmente dannose sia per le economie a reddito medio che per quelle a basso reddito.Ladovrebbe crollare dal 5,7% nel 2021 al 2,9% nel 2022, significativamente inferiore al 4,1% previsto a gennaio. Si prevede che si manterrà su quel ritmo anche nel 2023-24 a causa della guerra inche interrompe l'attività, gli investimenti e il commercio nel breve termine, la domanda repressa svanisce e gli accordi divengono ritirati. A causa dei danni causati dalla pandemia e dalla guerra, il livello delnelle economie in via di sviluppo quest'anno sarà di quasi il 5% inferiore al suo trend pre-pandemia.“La guerra in Ucraina, i blocchi in Cina, le interruzioni della catena di approvvigionamento e il rischio di stagflazione stanno martellando la crescita. Per molti paesi sarà difficile evitare la recessione ", ha affermato il presidente della Banca mondiale. “I mercati guardano avanti, quindi è urgente incoraggiare la produzione ed evitare restrizioni commerciali. Sono necessari cambiamenti nella politica fiscale, monetaria, climatica e del debito per contrastare la cattiva allocazione del capitale e la disuguaglianza”, ha aggiunto.Il rapportodi giugno offre la prima valutazione sistematica di come le attuali condizioni economiche globali si confrontino con la stagflazione degli, con un'enfasi particolare su come la stagflazione potrebbe influenzare i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo. La ripresa dalla stagflazione degli anni '70 ha richiesto forti aumenti dei tassi di interesse nelle principali economie avanzate, che hanno svolto un ruolo di primo piano nell'innescare una serie di crisi finanziarie nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo.“Le economie in via di sviluppo dovranno bilanciare la necessità di garantire la sostenibilità fiscale con la necessità di mitigare gli effetti delle crisi che si sovrappongono odierne sui cittadini più poveri”, ha dichiarato, Direttore del Prospects Group della Banca Mondiale. “Comunicare chiaramente le decisioni di politica monetaria, sfruttare quadri di politica monetaria credibili e proteggere l'indipendenza della banca centrale può ancorare efficacemente lee ridurre la quantità di inasprimento delle politiche necessario per ottenere gli effetti desiderati sull'inflazione e sull'attività. "L'attuale congiunturagli anni '70 sotto tre aspetti chiave: persistentidalche alimentano l'inflazione, precedute da un lungo periodo di politica monetaria altamente accomodante nelle principali economie avanzate, prospettive didella crescita eche i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo devono affrontare parallelamente all'inasprimento della politica monetaria che sarà necessario per frenare l'inflazione.Tuttavia, l'episodio in corsoanche dagli anni '70 in molteplici dimensioni: ilè forte, in netto contrasto con la sua grave debolezza degli anni '70; gli aumenti percentuali dei prezzi dellesono minori; i bilanci delle principali istituzioni finanziarie sono generalmente solidi. Ancora più importante, a differenza degli anni '70, lenelle economie avanzate e in molte economie in via di sviluppo hanno ora chiari mandati per la stabilità dei prezzi e, negli ultimi tre decenni, hanno stabilito un track record credibile nel raggiungimento dei loro obiettivi di inflazione.L'dovrebbe diminuire il prossimo anno, ma probabilmente rimarrà al di sopra degli obiettivi di inflazione in molte economie. Il rapporto rileva che se l'inflazione rimane elevata, una ripetizione della risoluzione del precedente episodio di stagflazione potrebbe tradursi in una forte flessione globale insieme a crisi finanziarie in alcuni mercati emergenti e economie in via di sviluppo.Il rapporto offre anche nuovi spunti su come gli effetti della guerra suistiano offuscando le prospettive di crescita globale. La guerra in Ucraina ha portato a un aumento dei prezzi in un'ampia gamma di materie prime legate all'energia. L'aumento dei prezzi dell'energia abbasserà i redditi reali, aumenterà i costi di produzione, inasprirà le condizioni finanziarie e limiterà la politica macroeconomica, soprattutto nei paesi importatori di energia.