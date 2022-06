Target, aumento costi in secondo trimestre per riduzione inventario

Target

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore della grande distribuzione, ha annunciato unae creare ulteriore flessibilità per concentrarsi sul servizio ai clienti in un ambiente in rapida evoluzione. La società sta pianificando diverse azioni nel, tra cui ulteriori sconti su prodotti invenduti, la rimozione dell'inventario in eccesso e l'annullamento di alcuni ordini."L'attività di Target continua a generare incrementi nelle vendite, nonostante la volatilità sostenuta nell'ambiente macro, compreso ile le condizioni operative in rapido cambiamento", ha affermato il CEO Brian Cornell. "Sebbene le decisioni annunciate oggi comporteranno costi aggiuntivi nel secondo trimestre, siamo, con conseguente miglioramento della redditività nella seconda metà dell'anno e oltre", ha aggiunto.La società ora prevede che ildel secondo trimestre sia di circa il 2%, rispetto alla stima precedente del 5,3%. Prevede inoltre margini intorno al 6% per la seconda metà dell'anno, pur mantenendo i suoi obiettivi di vendita per l'anno (con ricavi in aumento a un tasso low- to mid-single digit e il mantenimento/aumento della quota di mercato).