IREN Green Park, a Campovolo il quinto distributore di Aquapubblica di Reggio Emilia

(Teleborsa) - Una nuova casetta dell'acqua è stata installata danell', la quinta di Reggio Emilia e la quarantacinquesima in provincia. Questi – fa sapere Iren in una nota – il'iniziativa dei Comuni e di Iren per promuovere l'utilizzo dell'acqua distribuita dalla rete idrica. "L'acqua dell'acquedotto – spiega Iren – è di ottima qualità, viene prelevata da sorgenti o da falde profonde e protette, è buona, controllata, comoda, ed anche economica"."Il consumo dell'acqua di acquedotto, direttamente od attraverso le casette dell'acqua che sono state installate sul territorio, – sottolinea Iren – è da incoraggiare e diffondere, in quanto contribuisce anche a ridurre i rifiuti plastici da avviare al riciclo o allo smaltimento". La prima casetta dell'acqua venne installata a Reggio Emilia in Via Gabelli nel maggio del 2009, e a questa seguirono quelle di Via Belgio, Via Fontana, Via Caleri e, adesso, quella dell'area Iren Green Park a Campovolo. Altre casette dell'acqua, per un totale di 45 che sono state successivamente installate su tutto il territorio provinciale, assieme a quelle della città, hanno consentito di risparmiare dal 2009 ad oggi circa 11mila tonnellate di petrolio, 15mila tonnellate di CO2 non emessa e la stupefacente cifra di circa 160 milioni di bottiglie di plastica corrispondenti a circa 6mila tonnellate di PET.Quasi 240 sono stati, invece, i milioni di litri di acqua erogati, sotto forma di acqua liscia, refrigerata oppure frizzante che viene prelevata gratuitamente dai distributori. L'erogazione avviene mediante rubinetti servoassistiti: basta avvicinare la bottiglia al punto di mescita per permettere la fuoriuscita dell’acqua, oppure premere gli appositi pulsanti.Laoltre ad essere a disposizione dei cittadini, serve come punto di distribuzione per gli eventi di Campovolo. La casetta è alimentata direttamente dall'acquedotto che si dirama dalla vicina centrale idrica di Reggio est di Via Einstein, caratterizzata dall'alta torre serbatoio che svetta sulla skyline reggiana.