Shedir Pharma acquisisce Again Life per crescere all'estero

Shedir Pharma

(Teleborsa) -, gruppo quotata su Euronext Growth Milan e attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica, ha conclusoe delle società ad essa collegate ALI Research, Global Health & Cosmetics, Again Life USA e R&A. L'equity value è di complessivi 1,2 milioni di euro. L'operazione consentirà fin da subito di, accelerando il percorso di crescita già intrapreso mediante l'avvio della commercializzazione nei paesi dove è già stato sottoscritto un contratto di distribuzione.Il gruppo Again Life, co-fondato da Raffaele Migliaccio, oncologo e manager farmaceutico di grande esperienza, è specializzato nella ricerca biotecnologica, sviluppo e commercializzazione prevalentemente all'estero con la realizzazione di partnership. Again ha contratti di distribuzione dei propri prodotti in più di 70 Paesi nel mondo con un2021 di circa 1 milione di euro sviluppato in circa 15 paesi esteri. L'2021 si attesta intorno al 13% del fatturato. L'al 31 marzo 2022 è pari a circa 1,4 milioni di euro."L'ingresso nel gruppo del Dottor Migliaccio, con il quale proseguirà la collaborazione, e del gruppo Again rappresenta un'importante opportunità di crescita sia in Italia che all'estero e ci consente di entrare nei più importanti mercati europei e negli Stati Uniti ed in prospettiva in altri mercati, quali quelli del Sud-America, che possono rappresentare un importantissimo mercato di sbocco per il settore nutraceutico", ha commentatodi Shedir Pharma.