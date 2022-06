Terna celebra 20 anni cavo Italia-Grecia e investe su raddoppio interconnessione

Terna

(Teleborsa) -sottomarino chee, in occasione di questo importante anniversario, conferma chedi euro perdi trasmissione di energia elettrica e favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili.Si tratta di, lunga 200 km, che vedràe l’entrata. Attualmente, sono in corso gli studi per la definizione del tracciato e delle tecnologie da utilizzare. Un investimento che la società guidata da Stefano Donnarumma ha inserito nel, che prevede complessivamente 18,1 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni.Quella tra Italia e Grecia è stata laed ha rappresentato il primo passo verso la definizione del ruolo del nostro Paese quale "hub energetico del Mediterraneo".ha ritenuto l'opera strategica edattraverso un finanziamento economico. In questi 20 anni sono transitati lungo la linea circa 40 miliardi di kWh di elettricità. L’opera consente di ottimizzare l’approvvigionamento di energia in fase di import e di avere maggiore flessibilità per la produzione dalle rinnovabili in fase di export.L’infrastruttura è. Nella parte italiana prevede un collegamento intra la stazione elettrica di Galatina (Lecce) e l’approdo del cavo di Otranto. Il, lungo circae con una profondità massima di circa 1.000 metri, arriva nella località di, da dove partono altrifino alla stazione elettrica di Arachthos.I collegamenti con l’estero rappresentano uno dei punti cardine degli investimenti di Terna nei prossimi anni. Ad oggi, sono 26 le linee transfrontaliere già attive, verso la Grecia, la Francia, la Tunisia, la Svizzera, l'Austria ed il Sa.Co.I.3, il progetto di rifacimento del collegamento tra Sardegna-Corsica-Italia.