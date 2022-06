Var Energi, collocato 5% tramite ABB. ENI scende al 63,1%

Var Energi

Eni

(Teleborsa) - I principali azionisti hannodi, società quotata da febbraio 2022 sulla Borsa di Oslo e la più grande compagnia indipendente di esplorazione e produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese. Il pacchetto è diviso trae HitecVision (che hanno ceduto l'1,2% e il 3,8% rispettivamente) ed è stato collocato a, per un controvalore totale di 530 milioni di dollari.Dopo il collocamento, attraverso un processo di, ilaumenterà dal 11,2% al 16,2%. A seguito dell'operazione, Eni detiene 1.574.616.035 azioni, pari al 63,1% delle azioni in circolazione e dei voti nella società."Questa operazionee l'efficacia della nostra strategia che prevede la creazione di nuove società satellite con capacità di accedere ai mercati in maniera indipendente, generando valore - ha commentato- L'ottimo andamento della performance azionaria di Var Energi, che a tre mesi dalla quotazione ha registrato un incremento di oltre il 60%, ha aperto una finestra di opportunità per valorizzare sul mercato una quota aggiuntiva della società, aumentando così la liquidità sul titolo e consolidando e ampliando ulteriormente la base azionaria di investitori istituzionali".