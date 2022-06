BPER: Montani esclude M&A, focus su piano e Carige

(Teleborsa) - "Oggi come banca siamo concentrati solo una cosa:Carige nei tempi e nei modi che ci siamo dati,", per cui "". Lo ha detto l'. in conferenza stampa nel giorno di presentazione del nuovo piano industriale "Riteniamo che il programma di lavoro sia sufficiente e pensiamo che una banca che nel giro di poco tempo ha raddoppiato la sua dimensione come sportelli e dipendenti abbia bisogno di tempo per integrare. Quando questo processo sarà concluso, e ci vorrà del tempo, potremo pensare ad altre operazioni" - ha aggiunto Montanti -. Ora "dobbiamo focalizzarci sugli obiettivi di piano e sul dare una distribuzione di dividendi maggiore di quella data fin d'ora".Commentando l'andamento inindustriale 2022-2025 e, peraltro in linea con l'intero comparto bancario all'indomani delle decisioni dellasul rialzo dei tassi, Montani ha affermato che il titolo "sconta una giornata di Borsa non fortunata, ma soprattutto il fatto che. Non sempre - ha detto l'AD - ma molto spesso sulle attese si compra e poi sui fatti si vende".L'amministratore delegato di BPER, interpellato sullepreviste dal piano presentato oggi, ha spiegato: "perché, a tendere, ci saranno sportelli sempre meno affollati.e ha costretto le banche a un, che dovranno sempre di più spostarsi sul canale digitale. Le chiusure le stanno facendo tutte le banche. Anzi, BPER, "anche per mantenere una pace sociale, è stata più cauta. E oggi ci ritroviamo con più sportelli". Il tema delle chiusure - ha aggiunto Montani - "è importante e lo dobbiamo realizzare in tre anni, accanto a una serie di servizi di supporto per fare in modo che la clientela non ne risenta".