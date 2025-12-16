CriteriaCaixa, Moody's alza il rating ad "A3" con outlook stabile

Moody's

CaixaBank

(Teleborsa) -haa lungo termine di Criteria Caixa ad "" da "Baa1". L'outlook è stato modificato da positivo a stabile."L'azione di rating di CriteriaCaixa fa seguito all'aa quello presentato dalla Fondazione "la Caixa", azionista della società, che ha confermato il suo impegno verso politiche finanziarie conservative, inasprendo ulteriormente l'obiettivo di un debito netto a medio termine non superiore al 10% del valore patrimoniale lordo totale, sebbene tale obiettivo possa essere superato in determinati momenti", affermadi Moody's per CriteriaCaixa.L'upgrade di CriteriaCaixa, un vincolo al rating della società dovuto alle forti interconnessioni tra CriteriaCaixa, le sue partecipate e il rating della Spagna. L'obiettivo di net market value leverage (net MVL) presentato nell'adattamento del Piano Strategico 2025-2030 si confronta favorevolmente con la precedente tolleranza MVL netta della società di circa il 10%, con fluttuazioni temporanee nella fascia del 10%-20%.Moody's prevede che CriteriaCaixa continuerà a far crescere il suo valore patrimoniale netto nei prossimi anni, supportato da un, con una capacità di investimento stimata dal management fino a 8 miliardi di euro nel periodo 2025-2030. L'attesa è inoltre che la società mantenga un'elevata trasparenza grazie a linee guida di gestione del portafoglio chiaramente definite, tra cui una partecipazione minima del 30% in, quotata in borsa, un focus su un portafoglio di investimenti significativi (preferibilmente società quotate in settori economici chiave), un portafoglio di investimenti alternativi non superiore al 10% del valore patrimoniale lordo totale e un portafoglio di liquidità pari ad almeno il 10% del valore patrimoniale lordo totale.