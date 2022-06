Stati Uniti in recessione? Yellen: "Improbabile anche se il rischio c'è"

(Teleborsa) -, ma un calo dei prezzi dei carburanti (e dell'inflazione) non è dietro l'angolo. Lo ha detto la Segretaria al Tesoro USAad un evento ospitato dal New York Times.Yellen ha definitoin USA, anche seed ha giudicato possibile undell'economia, cioè un rallentamento dell'infla9zone senza impatti su crescita ed occupazione."Non credo che avremo una recessione. La spesa dei consumatori è molto forte. La spesa per investimenti è solida", ha spiegato l'ex Presidente della Fed, aggiungendo "so che le persone sono molto arrabbiate e giustamente per l'inflazione, ma non c'è nulla che suggerisca che sia in arrivo una recessione".Queste affermazioni arrivano dopo che laYellen aveva, ma la titolare del Tesoro ha poi precisato che non avrebbe comunque cambiato le proprie decisioni di politica economica, tornando indietro nel tempo.l'elevato prezzo raggiunto dalla, ma la responsabile delle Finanze del Presidente Biden ha ammesso che iled ha confermato che il governo si è posto come priorità assoluta la lotta all'inflazione.