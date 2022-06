Bate (Allianz): tutta l'industria assicurativa vuole le Generali forti

Generali

(Teleborsa) - "Quando una società delle dimensioni diha dei problemi, è un problema anche per. Quandonel passato ha avuto dei problemi ne ha risentito tutta l'industria assicurativa. E questo perché gli investitori non sono attratti da un settore dove i leader hanno delle difficoltà., nel campo finanziario sonooltre ade tutta l'industria assicurativa vuole le Generali forti". Lo ha affermato, amministratore delegato di Allianz, in un'intervista al settimanale "L'Economia" del Corriere della Sera, e in particolare a una domanda sul rinnovo del board del Leone di Trieste."Noi siamo- ha detto il CEO in un altro passaggio - L'Italia, dove noi abbiamo Sergio Balbinot, che è con noi da sette anni ed è una delle migliori persone con cui abbia mai lavorato, ha contribuito per circa il 7,5 per cento agli utili di gruppo. L'Italia è una delle nazioni più importanti per Allianz.. L'Italia è molto più di un business per noi".