CAREL Industries acquista 70% di Sauber per rafforzare l'area servizi

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha siglato un, società con sede a Porto Mantovano (MN) e attiva principalmente nel settore dei servizi on-field di installazione e assistenza di impianti di raffrescamento/umidificazione in edifici commerciali e residenziali.L'operazione è riconducibile all'implementazione di uno dei principali pilastri della strategia di CAREL, ovvero il(digitali, on field e di consulenza) sia per linee interne sia tramite acquisizioni, e consentiràcombinando l'ampia base clienti del gruppo e la maggiore possibilità di offrire assistenza direttamente sul campo, spiega una nota.Nel corso del 2021 Sauber ha riportatopari a 7,6 milioni di euro, undi 0,8 milioni di euro e una posizione finanziaria netta pari a 0,8 milioni di euro. L'per il 70% di Sauber è pari a 3,6 milioni di euro. L'acquisto da parte di Carel del restante 30%, la cui valutazione è legata ai risultati futuri di Sauber stessa, è regolata da un meccanismo di opzioni incrociate tra le parti, esercitabili nel 2025. Ilè previsto entro il mese di giugno. Ai fini del pagamento del prezzo di acquisto, è previsto che CAREL utilizzi risorse finanziarie disponibili."L'operazione odierna rappresenta un altroe si aggiunge alle quattro acquisizioni industriali effettuate tra il 2018 e il 2021 - ha commentato l'- Costituisce, inoltre, una importante opportunità nel mondo dei servizi, che rappresentano per CAREL uno dei driver strategici di sviluppo nel medio/lungo periodo. Infine, conferma ancora una volta la capacità del gruppo di perseguire i propri obiettivi con coerenza e tempestività".