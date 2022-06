MIB ESG, Terna riconfermata nell’indice blue-chip per l’Italia

(Teleborsa) -società guidata daè stata inclusa, per il secondo anno consecutivo, nelcreato lo scorso anno e dedicato alle best practice ambientali, sociali e di governance (ESG). L'indice integra gli impatti ESG nella misurazione della performance economica, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, valutando e selezionando le aziende in base agli esiti dell'assesment periodico condotto dall'agenzia di rating ESG Vigeo Eiris, parte di Moody's ESG Solutions, che misura circa 300 indicatori, relativi a 38 criteri di sostenibilità.Nello specifico, l'indagine – spiega Terna in una nota – si compone di diversi livelli di analisi e indaga la performance ambientale, sociale e di governance di un'impresa attraverso un processo strutturato che tiene conto di KPI specifici (es. tasso di turnover dei dipendenti; emissioni dirette di CO2; percentuale di donne nel management) e delle politiche implementate (es. Codice Etico; Politica sui Diritti Umani; Politica sulla promozione della Diversità). Il giudizio finale è suddiviso in quattro diverse fasce. Grazie alle eccellenti performance nei diversi ambiti analizzati,Recentemente,– che include le migliori 120 aziende per performance ambientali, sociali e di governance (ESG) a livello globale – e negli. La società che gestisce la rete di trasmissione nazionale è stata anche inclusa, per il diciottesimo anno consecutivo, nell'indice internazionale che valuta le performance ambientali, sociali e di governance (ESG) di aziende da tutto il mondo. Terna è stata riconfermata anche nell'che premia le migliori performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione sulla base del punteggio ottenuto nel, la valutazione di sostenibilità svolta ogni anno dall'agenzia di rating Standard & Poor's Global."La conferma di Terna in questi indici – commenta la società nella nota – rafforza ulteriormente la leadership della società nel campo ESG, riconosciuta anche da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e testimoniata, a livello mondiale, dalla presenza nei principali indici ESG e nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, Standard & Poor's Gender Equality & Inclusion Index, ECPI, MSCI, GLIO/GRESB ESG Index e Stoxx Global ESG Leaders".