TIM leader sostenibilità in Europa

Prima telco nel Dow Jones Best-in-Class 2026 e nella Top 10% globale

(Teleborsa) - TIM è stata confermata nell’indice Dow Jones Best in Class Europe (DJ BIC Europe) di S&P Global, fra i principali indici di sostenibilità, posizionandosi tra le aziende leader nel suo settore, con il punteggio Corporate Sustainability Assessment più alto fra le telco nel continente – pari a 88/100 – e nella Top 10% a livello mondiale.



Questo riconoscimento testimonia il continuo impegno di TIM nel migliorare le proprie performance ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli indici Dow Jones Best-in-Class (DJ BIC), che rinominano i precedenti indici Dow Jones Sustainability (DJSI), selezionano le aziende con le migliori performance ESG all’interno dei rispettivi settori, attraverso una valutazione comparativa condotta da S&P Global su un ampio set di indicatori che includono governance, gestione dei rischi, qualità della rendicontazione, capitale umano e relazioni con gli stakeholder, oltre alle dimensioni ambientali.



L’inclusione nell’indice conferma la capacità di TIM di coniugare trasformazione tecnologica, disciplina industriale e responsabilità ESG, in coerenza con una strategia orientata alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo. Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha dichiarato: "L’ingresso di TIM tra le prime società nel Dow Jones Sustainability Index è un segnale importante perché rende visibile al mercato un lavoro che stiamo portando avanti con determinazione. Gli indicatori di sostenibilità ci stanno concretamente orientando nelle scelte strategiche e operative: dalla riduzione della CO2 attraverso la ricerca di efficienze, le nuove tecnologie e applicazioni di AI, alle certificazioni acquisite, dalla riorganizzazione in ottica di bilanciamento di genere alla riduzione delle sanzioni, fino al controllo dei rischi. Sono tutti elementi che consideriamo chiave per rafforzarci come Gruppo nel medio e nel lungo periodo. In questi anni abbiamo semplificato il modello operativo, ridotto l’impatto ambientale e orientato le nostre infrastrutture e servizi verso obiettivi di crescita sostenibili anche dal punto di vista economico. Il valore di questo riconoscimento sta proprio qui: evidenziare che la trasformazione di TIM procede lungo una traiettoria industriale fondata su disciplina, innovazione, responsabilità ambientale e attenzione alle persone".



La presenza negli indici di sostenibilità rappresenta un elemento sempre più rilevante anche per la comunità finanziaria, che integra con crescente attenzione i parametri ESG nelle proprie valutazioni. Per gli investitori, la qualità della governance, la gestione responsabile delle risorse, la resilienza operativa e la capacità di ridurre i rischi ambientali e sociali sono fattori che contribuiscono alla solidità dell’impresa nel tempo.

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