Morellato Group chiude esercizio 2021 con crescita a doppia cifra

(Teleborsa) -leader nella gioielleria ed orologeria, ha chiuso l’esercizio 2021 con udi euro, segnando unarispetto all’anno precedente.di euro, con unLa posizione finanziaria netta è passata da 42,2 milioni del 2020 a 17,5 milioni, registrando un evidente miglioramento, nonostante la spesa per investimenti pari a circa 23,5 milioni di euro.Insieme al Bilancio Civilistico Consolidato 2021, Morellato Group ha presentato il, che evidenzia un, con particolare attenzione alla crescita e all’innovazione dei brand sostenibili.Contemporaneamente è proseguito lo sviluppo della rete retail, con l’apertura di nuovi punti vendita e il rinnovo di quelli esistenti in Italia e Francia, e l’implementazione delle piattaforme e-commerce, nell’ottica di una sempre più completa integrazione tra online e offline."Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di crescita registrati in un anno che è comunque stato caratterizzato dal perdurare della pandemia di COVID -19", ha affermato Massimo Carraro, Presidente di Morellato Group, facendo cenno anche al Bilancio di Sostenibilità, che rappresenta "una tappa importante che certifica l’impegno concreto e non solo a parole del nostro Gruppo , nel cammino verso un’economia realmente sostenibile".