Pubblicità, Nielsen: ad aprile mercato piatto

(Teleborsa) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia ha chiuso ilportando la raccolta pubblicitaria del primo quadrimestre alSe si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified e dei cosiddetti OTT, l'andamento nel quadrimestre risulta flat (-0,1%)."Si apre il secondo trimestre delle misurazioni con uno stallo - dichiaraAdintel Mediterranean Cluster Leader di Nielsen - che potrebbe essere un segnale incoraggiante visti gli eventi in corso. Va anche detto che il trend di lungo periodo che si era intrapreso nei primi due mesi si e' interrotto, se andiamo infatti a vedere il confronto con l'ultimo anno di normalità, che risale ahinoi al 2019, siamo a -3,8% sul cumulato dei primi quattro mesi". Relativamente ai singoli mezzi, la tv è in calo del 5,3% ad aprile e del 3,3% nel quadrimestre. Iad aprile che segna +7,8% (quadrimestre 4,2%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel primo quadrimestre chiude con un +6% (+1,5% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). E' in ripresa l'Out of home (Transit e Outdoor) che conferma l'andamento positivo con un +118,5% nel quadrimestre. In positivo anche lache chiude il quadrimestre a +41,1% e il Direct mail +0,7%. Prosegue la ripresa degli investimenti pubblicitari sul mezzo Cinema."Ci aspettavamo un bimestre - dopo il famigerato 24 febbraio - più complicato per la nostra industria, che al momento sembra reggere il contraccolpo come dicono i numeri. Tutto si giocherà nella seconda parte dell'anno ed e' evidente che gli sviluppi politici del conflitto avranno una influenza diretta in positivo o in negativo, e non dobbiamo dimenticare che, a fine anno, avremo i mondiali di calcio e anche senza gli azzurri, rappresentano un bacino interessante per tutta l'industry e per le aziende che comunicano. La