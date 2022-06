Spread ancora in rialzo. Il mercato mette alla prova la BCE

(Teleborsa) -, con il weekend che non è riuscito a riportare la calma sui mercati dei titoli di Stato, dopo le decisioni della Banca centrale europea (BCE) di giovedì scorso., con il differenziale tra BTP e Bund che si attesta su livelli che non si vedevano da inizio maggio 2020. Anche lo spread tra i titoli di Stato spagnoli e portoghesi si allarga, riportandosi ai massimi di aprile-maggio 2020.Il rendimento del BTP decennale italiano ha chiuso la giornata in aumento di 26 punti base ada 3,84% della precedente chiusura. Il differenziale tra rendimento del BTP decennale italiano e il Bund decennale tedesco ha terminato la seduta a quotadai 224 della chiusura precedente. Nel corso della seduta lo spread è salito fino a un massimo di 241 punti base. Il decennale spagnolo è a quota 2,98% (+22 punti base nella giornata odierna), quello portoghese al 2,98% (+21 pb), quello tedesco all'1,63% (+11 pb) e quello greco al 4,48% (+12 pb).La scorsa settimana Francoforte ha deciso un doppio aumento dei tassi di interesse, a scadenza programmata su luglio e settembre (quando non è escluso un rialzo di 50 pb), mentredei tassi tra titoli di Stato. Oggi, membro del consiglio direttivo della BCE e governatore della Banca centrale slovacca, ha detto che bisogna accelerare il ritmo di incremento dei tassi d'interesse, portandolo a 50 punti base a settembre.Nella giornata odierna si sono susseguiti numerosi commenti sull'allargamento dello spread. La, non commentando gli andamenti di mercato, ha evidenziato oggi la necessità per l'Italia di concentrarsi sulle riforme. L'aspettativa è che leaumentino "significativamente la resilienza dell'economia italiana, la sua sostenibilità e la sua comparabilità" con le altre economie., il più stretto consigliere economico del premier Mario Draghi, ha invece detto che i rialzi dei tassi da parte di Francoforteper ridurre l'inflazione e avranno l'effetto di rallentare l'economia.Gli analisti non sembrano però eccessivamente preoccupati dal "caso Italia". "Per quanto riguarda i titoli di Stato del sud Europa, ci si può aspettare una certa volatilità, ma se l'allargamento degli spread dovesse continuare", ha detto Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy. "Gli spread si allargano non perché l'Italia abbia un problema di finanziamento ma perchésul fatto di tenerli sotto controllo", ha commentato Andrew Mulliner, Head of Global Aggregate Strategies di Janus Henderson.