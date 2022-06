Terna conclude il programma di acquisto di azioni proprie

Terna

l'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica

(Teleborsa) -ha comunicato, il 13 giugno u. s., di aver acquistato, dal 6 al 9 giugno 2022, complessivamente 546.650 azioni ordinarie, per un controvalore pari a 4.231.661,83 euro.L’operazione fa seguito a quanto reso noto lo scorso 26 maggio circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2022-2026 a decorrere dal 27 maggio 2022 nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare, nonché a quanto comunicato il 6 giugno scorso.Nell’ambito del Programma, Terna ha quindi acquistato 1.280.717 azioni proprie (pari allo 0,064% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 9.999.993,13 euro.Conseguentemente, il, si è, essendo stato raggiunto l’ammontare massimo dello stesso, come da comunicato stampa del 26 maggio 2022Le azioni complessivamente acquistate nell’ambito del suddetto Programma si sommano alle ulteriori 3.095.192 azioni proprie già acquistate dalla Società nel corso del 2020 e del 2021.Ad oggi, dunque, Terna detiene complessivamente 4.375.909 azioni proprie (pari allo 0,218% del capitale sociale) e le società controllate non detengono azioni della capogruppo Terna.Nel frattempo, a Milano,scivola e si posiziona a 7,336 euro, con una discesa dell'1,21%.