Fed-Day, banca centrale verso stretta choc?

(Teleborsa) - Riflettori tutti puntati oggi sulla, nel giorno in cui la banca centrale guidata daannuncerà la propria decisione sui tassi di interesse. Il timore è quello di una(invece di 50 come deciso a maggio) che, il Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, non starebbe escludendo a priori, alla luce dei dati diffusi venerdì sui prezzi al consumo Se non sarà deciso stavolta un ritocco di forte portata, potrebbe essere preparato il terreno ad una mossa simile per la prossima riunione, calendarizzata a fine luglio.Non solo negli USA, ma anche nel resto del mondo, i prezzi risentono dei, che si erano verificati già prima dell'esplosione della guerra in Ucraina, spinti inoltre dalleche USA ed Europa hanno varato contro Mosca e le sue esportazioni di materie prime. Pesano non poco anche le strozzature nelle catene di approvvigionamento globali, che sono state esacerbate sia dai nuoviperseguendo l'obiettivo di "zero Covid", sia dagli stimoli monetari varati dall'amministrazione Biden lo scorso anno.Alle 20.00 italiane si conoscerà la decisione sui tassi, mentre alle 20.30 il banchiere Powell terrà la conferenza stampa esplicativa. E, contestualmente alle decisioni, verranno pubblicate le nuove previsioni economiche aggiornate.