Asos crolla dopo profit warning. Inflazione pesa su comportamento clienti

(Teleborsa) -, uno dei più grandi rivenditori online britannici di abbigliamento, è. La società prevede ora una crescita dei ricavi dal 4% al 7% per l'anno finanziario in corso, rispetto a un precedente intervallo compreso tra il 10% e il 15%. L'utile ante imposte dovrebbe essere compreso tra 20 e 60 milioni di sterline, ben lontano dai 110-140 milioni di sterline precedentemente previsti.L'azienda è stata, con i consumatori che si trovano a fronteggiare l'alta inflazione e tornano a comportamenti pre-pandemia. "Ciò che ora è chiaro, sulla base del significativo aumento dei resi che abbiamo visto, è che questadei nostri clienti - ha commentato Mat Dunn, COO di Asos - È troppo presto per dire per quanto tempo continuerà l'attuale modello di comportamento dei clienti.Dunn ha affermato che i resi gratuiti sono stati una decisione "senza rimpianti", presa per ottimizzare la proposta ai clienti. "Crediamo ancora che i", ha sottolineato.Asos ha anche annunciato alcune. Jose Antonio Ramos Calamonte, attualmente chief commercial officer, è il nuovo amministratore delegato, mentre Jorgen Lindemann è il nuovo presidente.In discesa, che si attesta a 835, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 740 e successiva a 645. Resistenza a 985.