Next, Benedetto: "Un device di telepedaggio che diventa anche una black box"

(Teleborsa) -per una partnership all'insegna dell'altra tecnologia, con il, che consente di offrire 30 e più servizi di carattere assicurativo, telematico e di telepedaggio. Ne ha parlato in una intervista, Chief Executive Officer di Telepass, Gabriele Benedetto, illustrando le caratteristiche tecniche del device., perché abbiamo trovato all'interno didelle. Questo ci ha permesso di sviluppare, come azienda tecnologica, dei nuovi servizi che sono stati, in prima battuta, il rimborso per il ritardo autostradale, che già 350 mila clienti hanno attivato, in ultimo la collision"."Siamo così arrivati a presentare oggi questo- ha affermato il Ceo di Telepass - una on-board unit che è. Messe insieme consentono l'accesso a tutti i servizi assicurativi di Generali Italia ed ai crescenti servizi di mobilità di Telepass".Benedetto ha ricordato che "Telepass aveva già, in quei paesi in cui non si paga con l'onda corta , ma con il satellitare, come la Germania ed il Belgio. Questa tecnologia satellitare, che abbiamo sperimentato all'estero - ha spiegato il manager - ci ha permesso di fondere l'onda corta italiana ed il satellitare e"."Generali e uno dei più importanti distributori di polizze telematiche in Italia. Abbiamo dedicato a Generali questo nostro device perconsentirgli di fare la loro attività di business ed a noi di diffondere, ancora di più e con maggior aggressività, i nostri servizi dimobilità ai clienti che sono interessati ad avere auto connesse".