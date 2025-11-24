Black Friday: come influisce sul mercato azionario e cosa significa per gli investitori

(Teleborsa) - Negli ultimi anni, i consumatori hanno iniziato la caccia agli sconti sempre più in anticipo, mentre l’IA generativa e le raccomandazionipersonalizzate sono diventate il nuovo standard dell’e-commerce. Gli algoritmi contribuiscono a ottimizzare i prezzi, aumentare i tassi di conversione e incidere direttamente sui margini del retail.Secondoe vendite online nel solo giorno del Black Friday potrebbero crescere dell’8,3% su base annua, raggiungendo, e arrivare a 253 miliardi di dollari (+5,3% su base annua) per l’intera stagione festiva. Il 56% delle transazioni online sarà effettuato tramite smartphone, e i modelli Buy Now Pay Later continueranno a crescere a doppia cifra (+11% su base annua) .Altro aspetto importante da considerare è che ilI consumi infatti si distribuiscono lungo tutto il mese di novembre, e anche dicembre, con lo shopping natalizio che inizia sempre prima. Per questo – spiega Freedom24, società internazionale di broker online - è più accurato osservare non il picco del venerdì ufficiale del BlackFriday (l’ultimo di novembre), ma l’andamento della domanda nelle quattro settimane. È così che i principali fondi stanno analizzando la stagione, e questo approccio offre una fotografia più accurata della solidità dei consumi.“Pertanto, il Black Friday non va più letto con un insieme di numeri eclatanti, ma come un vero e proprio indicatore di mercato. In una fase di fine ciclo, in cui il mercato valuta la probabilità di un soft landing per l’economia statunitense e le prospettive di un taglio dei tassi da parte della Fed, gli investitori interpretano il Black Friday come un ulteriore test della resilienza della domanda, più che come un pretesto per andare a caccia di sconti. Ciò che conta non è l’emotività, ma la qualità del denaro: cosa comprano le persone, come finanziano i loro acquisti e quali piattaforme ricevono la maggior parte del traffico” ha dichiaratoHead of Representative Office di Freedom24 in Italia.andamento dei titoli per l’anno successivo, ma rappresenta un utile indicatore della resilienza dei consumi nella parte finale dell’anno. Gli investitori lo utilizzano come punto di calibrazione aggiuntivo per le aspettative in vista del blocco più consistente di trimestrali del quarto trimestre.delle festività è tradizionalmente legata ai livelli di fiducia delle famiglie, vendite solide vengono interpretate dal mercato come un segnale di stabilità economica. Ciò è particolarmente rilevante per il retail, l’e-commerce, il BNPL, le piattaforme di pagamento, la logistica e gli ecosistemi pubblicitari., il Black Friday non rappresenta un motivo per aprire posizioni tattiche in un singolo giorno. È piuttosto un indicatore informativo, utile per valutare la reale tenuta della domanda dei consumatori a fine anno: la forza della spesa delle famiglie, la qualità della conversione online, l’efficacia della personalizzazione tramite IA e il livello di sensibilità ai prezzi. Questi dati aiutano a calibrare le aspettative in vista delle trimestrali del quarto trimestre, soprattutto nei settori del retail, dell’e- commerce, dei pagamenti e del BNPL.