Rosetti Marino copre perdite 2020 e 2021 mediante utilizzo riserve

Rosetti Marino

(Teleborsa) - L'degli azionisti della, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha approvato lamediante integrale utilizzo delle riserve in sospensione d'imposta e utilizzo parziale della riserva straordinaria per la quota residua, con corrispondente riduzione delle riserve medesime.In particolare, i soci hanno approvato di ridurre parzialmente lada 122.726.445,28 euro a 112.184.013,35 euro.