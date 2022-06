World Metrology Day, Turrà (Apl Network): "Aerospazio, automotive, ICT, il futuro occupazionale dei giovani"

(Teleborsa) - "Il progetto Sistemis nasce con lo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, di supportare le imprese innovative e le start up avvicinando tanti giovani al mondo dell'impresa attraverso la specializzazione in settori strategici come l'aerospazio, la meccanica, l'automotive e l'ICT. Lanciamo proprio dalla Campania la sfida per le aziende del futuro e per l'autoimpiego in settori nei quali la nostra regione ha dimostrato di essere leader nella formazione e nella strutturazione di nuove idee in grado di rilanciare l'immagine del nostro Paese a livello internazionale". Queste le parole dinel corso delche ha avuto luogo, nell'ambito delal Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.Il progetto vede tra i Partner il"Innamorarsi delle proprie idee – ha proseguito– ci porta ad enfatizzare solo una parte degli scenari futuri e sottovalutare il vero rischio di impresa. È sempre necessario bilanciare la innovazione, la rapidità e la intraprendenza con una attenta pianificazione di sviluppo con una visione. Organizzativa, finanziaria e strategica di medio periodo. Questo è l'apporto che intendiamo offrire con Sistemis a tutti coloro che hanno voglia di essere protagonisti della ripartenza economica all'insegna dell'innovazione e delle nuove tecnologie".L'impegno dellanel sostenere i settori dell'aerospazio e dell'automotive è stato sottolineato dall'"La Campania non esporta solo bellezze e prodotti tipici. È bene – ha affermato– ricordare che esportiamo eccellenze provenienti dalla farmacologia, aerospazio, automotive, e componentistica ad alta tecnologia. Dalle start up e dal territorio vengono spesso le idee migliori per nuovi prodotti e nuovi servizi che immessi nei circuiti produttivi delle grandi aziende e delle medie imprese accelerano i processi competitivi. Per questo come Regione abbiamo investito risorse importanti in questi settori con programmi ad hoc come Borgo 4.0 e oggi presentiamo il progetto Sistemis promosso da Apl Network per la creazione di percorsi per l'accelerazione d'impresa e la creazione di start up nelle filiere industriali. I settori ad alta tecnologia rappresentano il 47 per cento del nostro export e continueremo a investire nel futuro dei nostri giovani".Al forum hanno partecipato anchepresidente DAC;Telespazio; edel Politecnico di Torino.