A picco Wall Street su timori per recessione

(Teleborsa) -, che ha annullato il rimbalzo di ieri, con gli investitori che temono che la stretta monetaria aggressiva della Fed possa provocare una. Ilchelascia sul terreno il 2,42%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 3.667 punti, in netto calo del 3,25%. In netto peggioramento il(-4,02%); con analoga direzione, pessimo l'(-3,05%).dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,58%),(-4,76%) e(-4,11%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,06%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,93%.Crolla, con una flessione del 5,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,35%.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,92%.In perdita, che scende dell'8,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,46 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 6,4%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,4%)14:30: Partite correnti, trimestrale (preced. -217,9 Mld $)15:45: PMI servizi (preced. 53,4 punti)15:45: PMI composito (preced. 53,6 punti).