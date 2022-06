BNP Paribas, indiscrezioni su interessamento per ABN AMRO

BNP Paribas

(Teleborsa) -, il più grande gruppo bancario dell'eurozona, ha espressodella banca olandese, secondo quanto scrive Bloomberg citando persone a conoscenza della situazione. Secondo l'indiscrezione, la più grande banca francese haper un incontro e ha discusso del suo interesse per una transazione. Le deliberazioni sono in corso e non c'è alcuna certezza che si traducano in offerte formali. Portavoci di BNP Paribas e ABN Amro non hanno commentato i rumors."Il ministero delle finanze olandese non può fare alcuna dichiarazione pubblica sulle considerazioni specifiche riguardanti la vendita della partecipazione in ABN AMRO", si legge in una nota. "Finché il ministero detiene una partecipazione in ABN AMRO,su un'ampia gamma di argomenti relativi a questa partecipazione", ha aggiunto.Lo stato olandese è intervenuto per, spendendo quasi 22 miliardi di euro nell'operazione. Ha quotato in borsa l'istituto nel 2015 e ha poi proceduto a vendere parte della sua quota, anche seIn seguito alle indiscrezioni, ha spiccato il volosulla borsa di Amsterdam, dove si attesta a 11,5, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 12,38 e successiva a quota 14,35. Supporto a 10,41.Buona la performance di, che si attesta a 48,31 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,06 e successiva a 50,6. Supporto a 47,52.