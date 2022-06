Regola unanimità Ue, Gentiloni: oggi chiaro esempio di danni

(Teleborsa) - I l veto posto oggi dall'Ungheria all'accordo dell'Ecofin per l'aliquota minima del 15% per la tassazione delle multinazionali ("secondo pilastro" del più generale accordo Ocse sulla tassazione delle società a livello internazionale) èLo ha detto oggi a Lussemburgo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Ecofin. "In effetti, se cerchiamo in caso di scuola su come l'unanimità sia un problema, è difficile trovare un esempio più chiaro", ha detto Gentiloni. Ancora più duro il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, presidente di turno dell'Ecofin, "E' indispensabile - ha sottolineato - che ci sbarazziamo della regola dell'unanimità in materia fiscale. E' una delle lezioni che possiamo trarre di questi colpi di scena successivi nella vicenda della tassazione minima delle nazionali",Incalzato su eventuali rischi correlati alle elezioni politiche dell'anno prossimo, Gentiloni ha detto: "Le elezioni non sono mai un rischio, sono una prerogativa di una democrazie. Quindi l'Italia nella primavera dell'anno prossimo andrà a concludere la legislatura, penso cheAbbiamo un governo con una maggioranza molto ampia, un primo ministro come Mario Draghi rispettato a livello europeo internazionale, quindi le questioni di cui dobbiamo tener conto sono le questioni della nostra economia e dei rapporti, che devono essere sempre positivi, tra politiche di bilancio e politica monetaria". "Certo l'Italia deve conservare la rotta,ha aggiunto.