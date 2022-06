Fisco, Agenzia Entrate: rimborsi più veloci con digitalizzazione dei servizi

(Teleborsa) - Accelerazione dei rimborsi fiscali, servizi più semplici e più controlli anti frode con particolare attenzione aie aidistribuiti durante la pandemia. Sono alcuni delleagli uffici contenute in una circolare firmata dal direttore dell'Agenzia, che illustra gli indirizzi operativi nelle diverse aree di: servizi, consulenza, prevenzione, contrasto all'evasione, contenzioso. L'azione di promozione dell'adempimento spontaneo, prioritaria per la riduzione del tax gap, spiega l'Agenzia, "sarà intensificata con l'incremento delle lettere di invito a mettersi in regola, che hanno la funzione di segnalare in via bonaria possibili anomalie e consentire ai contribuenti di rimediare a un eventuale errore o dimenticanza tempestivamente e senza aggravi".Per quanto riguarda ladeil'Agenzia delle Entrate punta a "far evolvere sempre più in sensoil modello dell'assistenza, offrendo servizi online nuovi o ulteriormente potenziati, in modo da ridurre progressivamente l'esigenza di recarsi presso gli uffici". Per i rimborsi "lo sviluppo dei processi di semplificazione e digitalizzazione contribuirà al taglio dei tempi di erogazione".L'agenzia rivolgerà "particolare attenzione" alla "lavorazione dei rimborsi richiesti con la presentazione del, ma anche i rimborsi Iva potranno guadagnare in celerità grazie alla possibilità per l'Agenzia di interrogare direttamente i dati fattura integrati per ottenere la documentazione necessaria alla trattazione della pratica". L'Agenzia darà poi "ulteriore impulso, da una parte, alle comunicazioni per agevolare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e, dall'altra, alle attività di controllo"."Lo sviluppo di, capacita' di selezione e uso delle banche dati" consentirà all'Agenzia "di indirizzare l'attività sul contrasto dei fenomeni a più elevata". "Particolare attenzione - spiega infine l'Agenzia - sarà rivolta alle, attuate sia attraverso l'utilizzo illegittimo deiche l'accesso illegittimo ai contributi a fondo perduto e ai ristori destinati agli operatori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia". L'Agenzia assicura comunque che "ci sarà in ogni caso spazio al dialogo e alle forme di interlocuzione con il contribuente durante tutte le fasi del controllo".