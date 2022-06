MeglioQuesto acquista Smart Contact per crescere nella lead generation

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha siglato un, digital agency specializzata nell'offerta di soluzioni di lead generation altamente profilate attraverso l'utilizzo di piattaforme proprietarie. Si tratta della, che segue a quelle di Omicron (in ambito Human, con una forte specializzazione in ambito finance) e della web media agency Eureweb (in ambito Digital).Smart Contact si muove a 360 gradi sugli ambiti del digitale: Digital Marketing, Content Strategy, Platform Management e Digital Interaction. Ha chiuso l'esercizio 2021 in significativa crescita:per 12,4 milioni di euro, +12% sugli 11 milioni di euro del 2020;pari a 1,9 milioni di euro, +60% sugli 1,2 milioni di euro dell'anno prima;al 15% (10,5% nel 2020);per 0,6 milioni di euro (+18%);in debito per 0,5 milioni di euro (debito per 0,4 milioni di euro nel 2020)."Con l'acquisizione di Smart Contact si rafforza la proposta di Phygital Analytic Company e l'offerta digitale del gruppo, in grado di offrire soluzioni proprietarie di customer acquisition sia per società di servizi che per società di prodotto - ha commentato l'- Si tratta di un processo già avviato con l'acquisizione della rete fisica Omicron e della web media agency Eureweb. Il gruppo ha così sviluppato un'offerta di soluzioni di lead generation di primo piano, che include piattaforme proprietarie per la misurazione delle performance delle campagne e per la generazione dei lead. Stiamotra le varie società del gruppo".L'operazione verrà realizzata a fronte di un corrispettivo massimo perdi Smart Contact pari ae sarà soggetto ad una serie di aggiustamenti del prezzo in ragione dell'effettiva PFN e della variazione del NWC al closing. Il corrispettivo verrà pagato in cash in due rate, la prima per 2,5 milioni alla data del closing e la seconda per la restante parte entro e non oltre il 15 dicembre 2022.Con riferimento alle(49% di Smart Contact), si procederà entro e non oltre il 15 ottobre 2022 a deliberare unriservato in MeglioQuesto. L'aumento di capitale sarà liberato mediante il conferimento delle suddette quote residue da parte dei soci venditori di Smart Contact e verrà eseguito per massimi 6 milioni di euro mediante emissione (in un'unica tranche) di, al prezzo unitario di emissione pari a 4,8 euro.