Soluzione Tasse punta a licenza AISP e servizi di open banking

Soluzione Tasse

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, gruppo attivo nella consulenza fiscale alle PMI italiane e quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberato di accogliere la richiesta dell'azionista Dolphin s.r.l. e di procedere all'convocata per il 29 giugno 2022, con l'aggiunta del seguente argomento: "e conseguente; delibere inerenti e conseguenti". Il gruppo guidato Gianluca Massini Rosati aveva già comunicato che avrebbe sottoposto all'assemblea la modifica della denominazione sociale da "Soluzione Tasse S.p.A." a "Allcore S.p.A."Viene considerato opportuno prevedere, tra le varie attività che costituiscono l'oggetto sociale, anche la seguente ulteriore attività: "La società potrà, inoltre, prestare esclusivamente ildi cui al numero 8 dell'articolo 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB. Nello svolgimento di tale attività la società si atterrà a quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e seguendo i dettami di cui al Cap. II per l'ottenimento delle autorizzazioni".Questa integrazione dell'oggetto sociale si rende opportuna affinché Soluzione Tasse, spiega una nota. La licenza AISP permette, previo consenso esplicito del cliente e in ottemperanza al GDPR, di accedere ai dati di conto corrente - come la lista delle transazioni e il saldo - e ai dati di pagamento."Con la licenza AISP saremo in grado di offrire un servizio all'avanguardia alle decine di migliaia di utenti che si sono iscritti in questi giorni al nostro software gratuito Yuxme e che tra pochi giorni cominceranno a usarlo per la fatturazione elettronica - ha commentato l'AD Massini Rosati - Potremmo infatti, nel segno di una maggiore efficienza contabile. Contiamo di riuscire a soddisfare le esigenze di oltre 100mila utenti entro il mese di settembre, puntando ad aggiungere oltre 10 milioni di euro ricavi nel 2023 grazie a questi servizi".