AbitareIn, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

AbitareIn

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società leader nello sviluppo residenziale a Milano e quotata su Euronext STAR Milan, a(da 9,10 euro) e ha mantenuto ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società milanese ha diffuso la semestrale al 31 marzo 2022. AbitareIn ha riportato risultati "sostanzialmente in linea con le nostre aspettative", scrivono gli analisti, con la società che ha registrato ricavi trimestrali di 30,9 milioni di euro contro attese per 29,5 milioni di euro. La pipeline è "rimasta a un livello molto buono" di 300 mila metri quadrati vendibili (3.300 appartamenti equivalenti), quasi invariata su base trimestrale in quanto non ci sono state acquisizioni di nuova superficie.Il broker crede che il 2022 rappresenti "per AbitareIn, prima che inizi a raggiungere il suo pieno potenziale dal 2023". Il 2022 dovrebbe rappresentare il(anche se ampiamente coperto da finanziamenti esistenti) per quanto riguarda l'assorbimento di capitale circolante netto, collegato all'avanzamento dei 3 progetti prossimi al completamento. "Negli anni successivi ci sarà un importante rilascio di capitale circolante con la firma dei contratti di vendita di immobili", viene sottolineato.Intermonte si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2022 condi 147 milioni di euro, undi 29 milioni di euro e undi 18 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 203 milioni di euro, 52 milioni di euro e 34 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a ricavi per 226 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 57 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 37 milioni di euro.